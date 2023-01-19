Биатлонист Бекентай Турлубеков принес Казахстану третье "золото" Универсиады-2023

Бекентай Турлубеков. Фото: instagram.com/biathlon_kaz/

В Лейк-Плэсиде (США) в рамках зимней Универсиады-2023 состоялся мужской спринт в биатлоне. Победу в гонке одержал казахстанец Бекентай Турлубеков, передает NUR.KZ.

Участникам необходимо было преодолеть десять километров. Первым на финише был Бекентай Турлубеков. Его время составило 27:51.5.

Вторым завершил гонку американец Бьорн Вестервельт (27:59.8). Бронзовую медаль завоевал казахстанец Александр Мухин, показавший 28:13.7. Четвертое и пятое места заняли представители сборной Казахстана Кирилл Бауэр и Вадим Куралес соответственно.

Отметим, что теперь в активе нашей страны три золотые медали. Ранее первыми стали Данил Васильев (прыжки на лыжах с трамплина) и Вадим Куралес (биатлон).

Универсиада завершится 22 января. В соревнованиях принимают участие почти 1500 студентов из 50 стран мира. Всего разыгрывают 86 комплектов медалей в 12 видах спорта. Казахстан представляют 78 спортсменов в 10 видах спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2005912-biatlonist-bekentay-turlubekov-prines-kazahstanu-trete-zoloto-universiady-2023/