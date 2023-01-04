Фигуристка Евгения Медведева провела фотосессию с символом Нового года

Евгения Медведева. Фото: www.instagram.com/jmedvedevaj/

Титулованная российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в социальных сетях опубликовала снимки в откровенном платье с кроликами в руках, передает NUR.KZ.

23-летняя спортсменка провела откровенную фотосессию, посвященную Новому году. Евгения позировала перед камерой в черном платье с символом 2023 года - кроликом.

Напомним, что Евгения Медведева является двукратным чемпионом мира по фигурному катанию (2016, 2017) , а также дважды серебряным призером зимних Олимпийских игр-2018 (в одиночном и командном соревнованиях).

Из-за проблем со здоровьем Евгения фактически завершила спортивную карьеру. Сейчас Медведева выступает в ледовых шоу и работает на телевидении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2004125-figuristka-evgeniya-medvedeva-provela-fotosessiyu-s-simvolom-novogo-goda/