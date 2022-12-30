Фигуристка Алина Загитова опубликовала снимки в кожаном костюме

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova

Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане в одиночном катании россиянка Алина Загитова на своей странице в социальных сетях опубликовала свежие кадры с фотосессии, передает NUR.KZ.

20-летняя спортсменка поделилась в Instagram новой фотосессией. На снимках Алина предстала в черном кожаном костюме.

Подписчики по достоинству оценили фотографии Загитовой.

"Как стильно, Алина!", "Очень нравится такой макияж", "Сногсшибательный образ! Красивая и очень яркая!", Как красиво и горячо! Богиня!", - пишут в комментариях.

Напомним, что Алина Загитова завоевала все титулы в мировом фигурном катании (Олимпиада, чемпионат мира и Европы, финалы Гран-при).

В 2019 году Алина приостановила спортивную карьеру. Сейчас фигуристка работает на телевидении и участвует в различных ледовых шоу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2003830-figuristka-alina-zagitova-opublikovala-snimki-v-kozhanom-kostyume/