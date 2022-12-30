Шахматиста из России заставили снять футболку с провокационной фразой на турнире в Алматы

Ян Непомнящий. Фото: Miguel Pereira / Getty Images

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий пришел на матч по рапиду (быстрым шахматам) в футболке, на которой была написана скандальная фраза Лионеля Месси. Организаторы чемпионата заставили шахматиста переодеться перед матчем, передает Lenta.ru.

Россиянин, как оказалось, нарушил дресс-код, сообщает NRK. Непомнящий явился на игру с футболкой с надписью "Что уставился, придурок? Иди отсюда" на испанском языке. Данную фразу аргентинский футболист Лионель Месси сказал нидерландскому нападающему Вауту Вегхорсту во время ЧМ-2022 года.

Организаторы турнира дважды предупредили Непомнящего. После этого шахматисту пришлось переодеться. Сам Непомнящий прокомментировал случившееся, назвав дресс-код мероприятия странным. По его словам, во главе угла должен ставиться комфорт игроков, а не какие-либо ограничения.

Напомним, что чемпионат мира по шахматам стартовал в Алматы 25 декабря и завершится сегодня, 30 декабря. Десятки лучших шахматистов мира приехали в южную столицу, чтобы побороться за титулы. Призовой фонд - один миллион долларов.

На чемпионате мира по рапиду казахстанская шахматистка Динара Садуакасова завоевала второе место. Первой стала представительница из Китая Тань Чжунъи. С достижением казахстанку поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

Первым по рапиду среди мужчин стал действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен. Известно, что Карлсен с 2013 года становился чемпионом мира 5 раз и будет им до окончания матча Ян Непомнящий - Дин Лижэнь, который пройдет в 2023 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2003709-shahmatista-iz-rossii-zastavili-snyat-futbolku-s-provokatsionnoy-frazoy-na-turnire-v-almaty/