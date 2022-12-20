Илья Ильин о турнире ILYIN IRON CUP: Это один из моих первых крупных проектов после завершения карьеры

Илья Ильин. Фото: instagram.com/ilyailyinforever

С 21 по 22 декабря в Астане пройдет турнир по силовым видам спорта ILYIN IRON CUP, организатором которого является четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин, передает NUR.KZ со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Событие состоится в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan в Астане.

ILYIN IRON CUP - спортивное событие, в рамках которого около 200 профессиональных атлетов из Казахстана и стран ближнего зарубежья будут бороться за право называться лучшими в таких дисциплинах как: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, армрестлинг, кроссфит, мас-рестлинг, гиревой спорт, армлифтинг, воркаут, стронгмен.

Церемония открытия турнира состоится 21 декабря в 10.00.

Ожидается, что в ней примут участие председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, аким города Астана Женис Касымбек, олимпийские чемпионы Серик Сапиев и Ольга Рыпакова и другие.

"Я давно мечтал организовать подобные соревнования среди профессионалов - сильнейших спортсменов в своем направлении, которые бы вместе на одной площадке боролись за лидерство. В будущем я вижу этот турнир как своего рода небольшую Олимпиаду для "железных" единоборств, где множество атлетов из разных уголков страны, а также ближнего зарубежья, собираются вместе, чтобы вновь почувствовать соревновательную атмосферу и отдать должное его величеству спорту.

Это один из первых моих крупных проектов, который я реализовал после завершения спортивной карьеры и надеюсь, что наш "Iron Cup" не оставит никого равнодушным и станет ежегодным спортивным праздником", - озвучил Ильин.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке акимата города Астана и министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Вход для зрителей свободный.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2002225-ilya-ilin-o-turnire-ilyin-iron-cup-eto-odin-iz-moih-pervyh-krupnyh-proektov-posle-zaversheniya-karery/