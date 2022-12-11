Надежда Морозова завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова отметилась серебряной медалью на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Калгари (Канада), передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Она завоевала "серебро" на дистанции 1500 метров. Морозова на финише показала время 1:52.823.
Первое место осталось за японкой Михо Такаги - 1:52.549. Третьей была нидерландка Антуанетта де Йонг - 1:52.934.
Казахстанка Екатерина Айдова в этом же виде программы финишировала на 15 месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2001027-nadezhda-morozova-zavoevala-serebryanuyu-medal-na-etape-kubka-mira-po-konkobezhnomu-sportu/