Жанбота Алдабергенова завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по фристайл-акробатике

Жанбота Алдабергенова. Фото: olympic.kz

Лидер сборной Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова вошла в число призеров этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Она завоевала бронзовую медаль, передает NUR.KZ.

За свой прыжок Алдабергенова получила от судей 80.04 балла, что и позволило ей в итоге стать третьей.

Золотую медаль завоевала Даниэль Скотт из Австралии - 99.05. Канадка Марион Тхенолт завершила выступление на втором месте - 90.59 балла.

Аяна Жолдас показала 14 результат, а Ардана Маханова - 18-й.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2000180-zhanbota-aldabergenova-zavoevala-bronzu-na-etape-kubka-mira-po-fristayl-akrobatike/