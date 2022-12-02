Это нокаут: Ирина Шейк опубликовала фото в боксерских перчатках

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Бывшая возлюбленная футболиста Криштиану Роналду модель Ирина Шейк снялась в пикантной фотосессии в боксерских перчатках от французской компании Chanel, передает NUR.KZ.

36-летняя супермодель снялась для декабрьского номера журнала Chaos 69, который посвящен модному дому Chanel. Фотографию она выложила на своей странице в Instagram.

На снимке Ирина позирует в красном пиджаке, шортах и боксерских перчатках.

Напомним, что с 2010 по 2015 год Ирина состояла в отношениях с футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду.

В 2015 году Шейк начала встречаться с актером Брэдли Купером. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер

Ирина Шейк является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Также она снималась в голливудском фильме "Геракл".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1999936-eto-nokaut-irina-sheyk-opublikovala-foto-v-bokserskih-perchatkah/