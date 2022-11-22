Казахстанец Алан Курмангалиев завоевал две медали на турнире по настольному теннису в Ливане

Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев отметился двумя медалями на международном турнире WTT Youth Contender Jezzine в Ливане, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
В активе казахстанского спортсмена золотая и бронзовая награды.
Сначала он стал чемпионом среди 17-летних теннисистов. На пути к первому месту он переиграл Обада Аль-Абдулла (Катар), Карима Шалтуна (Иордания), Cтивена Морено (Пуэрто-Рико), Беньямина Фараджи (Иран), Реми Шамбе-Вейля (Голландия), Амирмахди Кешаварзи (Иран).
После этого он выступил в категории до 19 лет. Соревнования он завершил на третьем месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1998493-kazahstanets-alan-kurmangaliev-zavoeval-dve-medali-na-turnire-po-nastolnomu-tennisu-v-livane/