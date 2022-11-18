Два брата из Казахстана стали чемпионами мира по джиу-джитсу

Арслан и Арсен Берик (в центре). Фото: Личный архив спортсменов

Братья из Казахстана Арслан и Арсен Берик завоевали золотые медали на юношеском чемпионате мира по джиу-джитсу, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Арслан стал победителем ЧМ в весовой категории до 24 килограммов. В финале он оказался сильнее оппонента из Пакистана. Арсен выиграл соревнования в категории до 20 килограммов.

В спорт оба мальчика пришли до того, как начали учиться в школе.

"И Арслан, и Арсен занимаются спортом с 4 лет. Арслан - мой старший сын, Арсен - сын моего младшего брата",- озвучил отец Арслана Алмас Отебаев.

На ЧМ в Абу-Даби приняли участие около 5000 спортсменов из 120 стран мира. В весах братьев соревновались представители США, Канады, Франции, Ирландии, Великобритании, Кувейта, Саудовской Аравии.

"В будущем джиу-джитсу может быть включено в олимпийскую программу. Поэтому я хочу активно заниматься, тренироваться и защищать честь своей страны. В спорте я слежу за Криштиану Роналду, Майклом Джорданом, Геннадием Головкиным и джитсером Гальбани",- поделился Арслан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1997882-dva-brata-iz-kazahstana-stali-chempionami-mira-po-dzhiu-dzhitsu/