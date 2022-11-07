Стычки между футбольными болельщиками произошли во время матча "Актобе"-"Кайрат" (видео)

Стачка. Кадр из видео: t.me/egovpress

Небольшие стычки между болельщиками футбольных клубов "Актобе" и "Кайрат" произошли во время футбольного матча этих команд, однако полицейским удалось их пресечь, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Актюбинской области.

На Центральном стадионе Актобе накануне состоялась встреча футбольных клубов "Актобе" и "Кайрат". Местную команду пришли поддержать около 12 тыс. человек, отметили в полиции.

Подчеркивается, что во время матча начались стычки между болельщиками команд. Полицейские вовремя пресекли их - порядок не был нарушен, добавили в ведомстве.

"Болельщики, поддавшись эмоциям, выражались нецензурной бранью, с ними полицейские провели профилактическую беседу", - говорится в сообщении.

Также, по информации стражей порядка, Федерация футбола РК примет свое решение по данному факту.

Кроме того, в Сети появилось видео с кадрами одной из стычек.

Стоит отметить, что игра .

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1995951-stychki-mezhdu-futbolnymi-bolelschikami-proizoshli-vo-vremya-matcha-aktobe-kayrat-video/