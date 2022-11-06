"Астана" стала победительницей чемпионата Казахстана по футболу-2022

Футбольный клуб "Астана". Фото: ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" в последнем 26-м туре чемпионата Казахстана по футболу-2022 одержал победу и завоевал "золото" по итогам всего республиканского турнира, передает NUR.KZ.

Первое место в КПЛ "Астана" оспаривала с "Актобе". Столичный коллектив перед последним туром занимал промежуточное первое место. Актюбинцы шли на второй строчке, уступая только одно очко.

"Астана" в последнем матче обыграла "Шахтер" со счетом 3:2. "Актобе" также смогли одержать победу над алматинским "Кайратом" (4:1). В итоге с астанчане удержали разницу в одно очко и завоевали "золото".

На третьем месте финишировал костанайский "Тобол".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1995936-astana-stala-pobeditelnitsey-chempionata-kazahstana-po-futbolu-2022/