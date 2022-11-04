Тренерский штаб назвал состав сборной Казахстана по шорт-треку на участие в этапе Кубка мира

Яна Хан. Фото: olympic.kz

Определился состав сборной Казахстана по шорт-треку на участие во втором этапе Кубка мира, который пройдет в Солт-Лейк-Сити (США), передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Он пройдет с 4 по 6 ноября. За медали будут бороться следующие спортсмены:

Мужчины

1) Абзал Ажгалиев

2) Адиль Галиахметов

3) Нуртилек Кажгали

4) Денис Никиша

5) Еркебулан Шамуханов

6) Антон Хван

Женщины

1) Ольга Тихонова

2) Яна Хан

3) Алена Волковицкая

4) Алина Ажгалиева

5) Анастасия Астраханцева

6) Малика Ермек

Добавим, что на первом этапе в Монреале мужская команда завоевала "серебро" в эстафете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1995821-trenerskiy-shtab-nazval-sostav-sbornoy-kazahstana-po-short-treku-na-uchastie-v-etape-kubka-mira/