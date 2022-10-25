Фигуристка Алина Загитова восхитила фанатов новым образом

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova/

Олимпийская чемпионка 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала фотографии с новой фотосессии, передает NUR.KZ.

20-летняя фигуристка выложила в Instagram ряд снимков, где она предстала в эффектном черном образе.

Фанаты остались в восторге от нового образы Алины: "Восхитительная красавица!", "Огонь!", "Идеально! Просто и красиво", "Вау, Алина — богиня", - пишут в комментариях.

Напомним, что Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании. Также она становилась чемпионкой мира, Европы и России.

Также Алина Загитова - первая в истории России (и вторая в мире после Ким Ен А) фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1994233-figuristka-alina-zagitova-voshitila-fanatov-novym-obrazom/