Легкоатлетка Жанна Мамажанова поделилась ярким осенним снимком

Жанна Мамажанова. Фото: instagram.com/zhanmamazhan/

Казахстанская легкоатлетка Жанна Мамажанова на своей странице в социальных сетях опубликовала осенние фотографии из Венеля (коммуна во Франции), передает NUR.KZ.

28-летняя спортсменка выложила серию снимков с красивыми видами Венеля.

"Хороших всем выходных. И пусть эта осень согревает вас своими яркими, золотыми красками. Время утепляться и заниматься спортом!", - подписала пост в Instagram Мамажанова.

Напомним, что Жанна Мамажанова бегает на длинные дистанции. Родилась она 26 января 1994 года в городе Семей. Замужем за французского триатлониста Марко Тури.

На счету Жанны победы в марафонах в Вене (2021 год) и Роттердаме (2022 год). Также она участвовала на летней Олимпиаде-2020 в Токио, заняв 46 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1994104-legkoatletka-zhanna-mamazhanova-podelilas-yarkim-osennim-snimkom/