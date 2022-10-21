Биатлонистка Наталья Гербулова показала стройные ножки в короткой юбке

Наталья Гербулова. Фото: instagram.com/gerbulova17/

Чемпионка и призер чемпионата России по биатлону Наталья Гербулова опубликовала у себя на странице в социальных сетях снимки из новой фотоссесии, передает NUR.KZ.

27-летняя спортсменка показала несколько фотографии в черном топе и короткой юбке.

"Моя другая сторона", - подписала пост в Instagram Наталья Гербулова.

Напомним, что Наталья Гербулова является чемпионкой и призером чемпионата России по биатлону. Она дебютировала на Кубке мира в прошлом году в Оберхофе (Германия), правда добиться успеха ей не удалось (заняла 83 место).

Также 27-летняя российская биатлонистка становилась бронзовым призером чемпионата Европы 2022 года в индивидуальной гонке.

В 2019 году Наталья выиграла зимнюю Универсиаду (в индивидуальной гонке) в Красноярске.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1993854-biatlonistka-natalya-gerbulova-pokazala-stroynye-nozhki-v-korotkoy-yubke/