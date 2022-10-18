"На дружбе спортсменов Турции и Казахстана не сказалось": в МКС прокомментировали инцидент во время награждения на ЧМ по армрестлингу

Кадр из видео: instagram.com/shyndykz/

В пресс-службе комитета по делам спорта и физической культуры прокомментировали инцидент с участием представительниц сборных Турции и Казахстана, случившийся во время награждения на чемпионате мира по армрестлингу в Анталье, передает корреспондент NUR.KZ.

Предметом обсуждений и споров стало видео, на котором спортсменки указанных стран на церемонии награждения не смогли поделить пространство для демонстрации флагов.

"Порой в спорте высших достижений соревновательный дух переносится с арены на пьедестал почета… В этом и заключаются амбициозность и непримиримость настоящих атлетов.

Под эту категорию подпадает и ситуация в рамках чемпионата мира по армрестлингу, который проходит прямо сейчас в городе Анталья (Турция). Занявшие второе и третье места в весе до 50 килограммов Диана Тюкова и Дана Асанова в шуточной форме "завладели" пьедесталом почета и не дали чемпионке обозначить свое место.

Тем не менее, подобный момент никак не сказывается на общем положении дел и на дружбе спортсменов Казахстана и Турции. Наши атлеты продолжают свое выступление на самом высоком уровне",- пояснили эпизод в комитете.

ЧМ проходит в период с 14 по 23 октября среди мужчин, женщин, юниоров, молодежи и ветеранов. В данном чемпионате принимают участие 1700 спортсменов из 50 стран мира. Честь Казахстана защищают 200 мастеров армрестлинга.

На сегодняшний день в копилке национальной сборной 20 золотых, 22 серебряных и одна бронзовая награды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1993273-na-druzhbe-sportsmenov-turtsii-i-kazahstana-ne-skazalos-v-mks-prokommentirovali-intsident-vo-vremya-nagrazhdeniya-na-chm-po-armrestlingu/