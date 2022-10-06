Парень более 1000 раз поднял 43-килограммового барана на юге Казахстана

Азамат Макулбеков. Кадр из видео: Otyrar.kz

36-летний житель Арыси Азамат Макулбеков 1111 раз поднял 43-килограммового барана и установил новый рекорд в Туркестанской области. Ранее лучший результат был у жителя Отырарского района - 900 подъемов, передает Otyrar.kz.

Азамат Макулбеков занимается национальным видом спорта более 6 лет. Изначально атлет увлекался рукопашным боем, но потом решил испытать свою силу в поднятии барана. Так, сначала в Кызылорде, а затем и в Павлодаре он занял 1 место.

"1111 раз я поднял барана в Арыси на одном из мероприятий, которое организовал молодежный ресурсный центр", - поделился молодой человек.

Он хотел бы, чтобы такие соревнования проводились на республиканском уровне.

Достижения парня привлекли внимание акима Арыси Гульжан Курманбековой. Она приняла победителя и вручила почетную грамоту.

"Мы уже не один раз слышали о твоих победах. Ребята приходят, хвалят тебя, рассказывают о твоих достижениях. Хочу поблагодарить тебя за твое упорство. Теперь Арысь на устах многих людей", - отметила глава города.

Останавливаться на достигнутом атлет не планирует. Его новая цель - тренировки по поднятию муляжа барана большего веса и установление нового рекорда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1991421-paren-bolee-1000-raz-podnyal-43-kilogrammovogo-barana-na-yuge-kazahstana/