Казахстан завоевал первую золотую медаль на IV Всемирных играх кочевников (видео)

Выступление Марата Ныгматуллаева. Кадр из видео: instagram.com/ulttyqatsport.kz

Борец Марат Ныгматуллаев принес Казахстану первое "золото" на IV Всемирных играх кочевников, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Центра национальных видов спорта.

В этом году игры кочевников проходят в Турции. Марат Ныгматуллаев завоевал награду в дисциплине казакша курес.

В соревнованиях по данному виду спорта приняли участие более 60 борцов из 20 стран мира. Казахстанский палуан стал победителем в весовой категории до 60 кг.

В финале Марат встретился с борцом из Монголии. Чтобы одолеть соперника, казахстанцу понадобилось 2 минуты.

Кадры выступления Марата опубликовали в Сети.

Напомним, что Казахстан подал заявку на проведение V Всемирных игр кочевников. Председатель мажилиса РК выразил надежду, что тюркское сообщество поддержит это предложение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1990664-kazahstan-zavoeval-pervuyu-zolotuyu-medal-na-iv-vsemirnyh-igrah-kochevnikov-video/