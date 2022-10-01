Женская сборная Казахстана уступила в четвертый раз подряд на ЧМ по волейболу

Матч Казахстан - США. Фото: Rene Nijhuis/BSR Agency/Getty Images

Женская сборная Казахстана потерпела четвертое поражение подряд в рамках группового этапа чемпионата мира по волейболу, который проходит в Нидерландах и Польше, передает NUR.KZ.

В четвертом матче казахстанские волейболистки сыграли против Сербии. Встреча состоялась на "Атлас Арене" (Лодзь, Польша).

Соперницы одержали победу со счетом 3:0 (25:13, 25:17, 25:10). Лучшей в составе Казахстана стала диагональная Татьяна Никитина, набравшая 13 очков.

Отметим, что данное поражение для нашей стало четвертым. Ранее сборная Казахстана уступила США, Германии и Канаде. После трех туров Казахстан занимает последнее шестое место в группе С.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1990615-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-ustupila-v-chetvertyy-raz-podryad-na-chm-po-voleybolu/