"Королева": Брук Уэллс опубликовала фото в белом топе

Брук Уэллс. Фото: instagram.com/brookewellss/

Участница восьми мировых турниров CrossFit Games, 27-летняя американка Брук Уэллс на своей странице в Instagram опубликовала фото, на которых позирует в белом топе и с распущенными волосами, передает NUR.KZ.

На пост спортсменки сразу же отреагировали подписчики: "Горячая", "Нереальная", "Такая милая", "Уау", "Королева", "Выходи за меня".

Уэллс входит в список элитных спортсменов, представляющих кроссфит. За ее спиной участие в восьми CrossFit Games (главный мировой турнир). На последнем, который состоялся летом текущего года, Брук завершила выступление на пятом месте.

Уэллс может присесть с весом 156 килограммов. Она считает, что ее мужчина должен быть сильнее ее. Однако, если он готов поддерживать ее, не шутить про питание и разделять ее увлечение, то силовые показатели не будут учитываться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1990456-koroleva-bruk-uells-opublikovala-foto-v-belom-tope/