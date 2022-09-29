Женская сборная Казахстана потерпела третье поражение на ЧМ по волейболу

Иллюстративное фото: pixabay.com

Женская сборная Казахстана провела поединок против команды Канады в рамках группового этапа чемпионата мира по волейболу в Нидерландах и Польше, передает NUR.KZ.

Матч, который прошел в польском городе Лодзь, завершился со счетом 3-0 (25:14, 25:16, 25:11) в пользу канадских волейболисток.

Таким образом, сборная Казахстана потерпела третье поражение кряду. Ранее наши спортсменки уступили командам США (0-3) и Германии (0-3).

После трех туров Казахстан занимает последнее шестое место в группе С. Лидируют в группе сборные США и Германии (по шесть очков).

Напомним, что в следующий круг мирового первенства проходят лучшие четыре коллектива из каждой группы.

Следующий матч казахстанские волейболистки проведут против команды Сербии 30 сентября в 17:00 по времени Астаны.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1990309-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-poterpela-trete-porazhenie-na-chempionate-mira-po-voleybolu/