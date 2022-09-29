Девушка-боец UFC Марина Мороз снялась для журнала Playboy

Марина Мороз. Фото: instagram.com/playboycenterfold/

Бывшая соперница казахстанки Марии Агаповой украинская файтерша Марина Мороз стала первой представительницей UFC, которая снялась для журнала Playboy, передает NUR.KZ.

Об этом 31-летняя спортсменка сообщила на своей странице в социальных сетях.

"Рада сообщить, что я стала первым бойцом UFC на обложке Playboy Centerfold", - написала Мороз.

Отметим, что следующий бой в UFC Марина Мороз проведет 19 ноября против бывшей претендентки на титул Дженнифер Майи.

В предыдущем поединке на турнире UFC 272 украинская файтерша победила казахстанку Марию Агапову удушающим приемом во втором раунде.

В UFC Марина Мороз выступает с 2015 года. С тех пор она провела девять боев, одержав в них шесть побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1990298-devushka-boets-ufc-marina-moroz-snyalas-dlya-zhurnala-playboy/