Гимнастка Севастьянова похвасталась красивыми длинными ногами

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала сексуальную фотографию в социальных сетях, передает NUR.KZ.

27-летняя российская гимнастка выложила фотографию в Instagram, на которой она позирует в белом боди. Снимок был сделан в Монте-Карло (Монако).

В комментариях многие восхитились фигурой Каролины. «Красивые ножки», «Красотка», «Богиня красоты и воплощение высшей сексуальности», - пишут подписчики.

Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, также она брала золото на юношеской Олимпиаде 2010 года в Сингапуре.

После Олимпиады 2012 года в Лондоне Севастьянова завершила спортивную карьеру. Каролина часто появляется на телевидении, она была участницей шоу "Звезды в Африке 2".

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1989864-gimnastka-sevastyanova-pohvastalas-krasivymi-dlinnymi-nogami/