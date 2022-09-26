"Мороженое на обед": Келли Сильдару опубликовала фото из Новой Зеландии

Келли Сильдару. Фото: instagram.com/kellysildaru/

Звезда эстонского спорта, обладательница бронзовой медали Олимпиады-2022 Келли Сильдару на своей странице опубликовала фото из Новой Зеландии, на которых позирует с мороженым, передает NUR.KZ.

"Мороженое на обед",- так подписала свежие снимки 20-летняя спортсменка.

В 2020 году Сильдару стала победительницей юношеских Олимпийских игр, которые прошли в Лозанне (Швейцария). За год до этого эстонская фристайлистка завоевала золотую медаль на чемпионате мира в США.

Спортсменка выступает в хафпайпе, слоупстайле, биг-эйре и суперпайпе. Она является шестикратной победительницей Всемирных экстремальных игр.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Келли Сильдару поднялась на третью ступень пьедестала, завоевав бронзовую медаль в слоупстайле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1989608-morozhenoe-na-obed-kelli-sildaru-opublikovala-foto-iz-novoy-zelandii/