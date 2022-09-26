Футболист Златан Ибрагимович снялся в фильме об Астериксе и Обеликсе

Златан Ибрагимович. Фото: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

Нападающий футбольного клуба Милан Златан Ибрагимович появится в фильме "Астерикс и Обеликс: Срединное царство". Персонажа футболиста показали в трейлере ленты, передает NUR.KZ.

40-летний шведский футболист сыграет персонажа по имени Антивирус.

Отметим, что в предыдущих фильмах франшизы эпизодические роли получали другие известные спортсмены: автогонщик Михаэль Шумахер, футболист Зинедин Зидан, баскетболист Тони Паркер и теннисистка Амели Моресмо.

Премьера фильма "Астерикс и Обеликс: Срединное царство" запланирована на 2023 год. Сюжет ленты расскажет о путешествии героев в Китай и будет разворачиваться вокруг единственной дочери местного императора.

Напомним, что Златан Ибрагимович не выходил на поле с мая текущего года. Из-за травмы шведский нападающий пропустил начало сезона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1989574-futbolist-zlatan-ibragimovich-snyalsya-v-filme-ob-asterikse-i-obelikse/