Девушка Неймара выложила откровенное фото в купальнике

Бруна Бьянкарди. Фото: instagram.com/brunabiancardi/

Девушка бразильского футболиста Неймара Бруна Бьянкарди на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в откровенном красном купальнике, передает NUR.KZ.

28-летняя модель показала снимок в красном купальнике с глубоким вырезом. "Избавь меня от зла, аминь!", - подписала пост Бьянкарди.

Отметим, что сейчас Бруна проводит отпуск в бразильском городе Сан-Мигел-дус-Милагрис.

Неймар и Бьруна Бьянкарди встречаются с лета 2021 года. Модель часто посещает матчи бразильского футболиста в чемпионате Франции.

Напомним, что Неймар уже долгое время защищает честь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" из Парижа.

На Instagram-аккаунт Бруны Бьянкарди подписаны 1.8 млн пользователей. Она часто выкладывает у себя снимки с отдыха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1989377-devushka-neymara-vylozhila-otkrovennoe-foto-v-kupalnike/