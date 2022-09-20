Казахстан выиграл три медали на чемпионате Азии по современному пятиборью

Елена Потапенко. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по современному пятиборью завоевала три медали на взрослом чемпионате Азии, который в эти дни проходит в Алматинской области, передает NUR.KZ.

Все три награды были завоеваны в командных соревнованиях. Так, в смешанной эстафете наши спортсмены отметились золотой наградой. В этом виде соревновательной программы Казахстан был представлен Владиславом Сухаревым и Еленой Потапенко.

В мужской эстафете наши спортсмены поднялись на вторую ступень пьедестала. Успеха добились Владислав Сухарев и Павел Ильяшенко.

У женщин Елена Потапенко и Людмила Яковлева финишировали на третьем месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1988738-kazahstan-vyigral-tri-medali-na-chempionate-azii-po-sovremennomu-pyatiboryu/