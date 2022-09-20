Конькобежка Лердам опубликовала фото в шикарном платье

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Обладательница трех золотых медалей чемпионата мира, призер Олимпиады-2022 по конькобежному спорту Ютта Лердам (Ниидерланды) на своей странице в Instagram опубликовала фото в платье, передает NUR.KZ.

Титулованная спортсменка побывала на свадьбе, где и были сделаны яркие снимки.

Карьера Лердам развивается довольно успешно. В данный момент она является одним из лидеров сборной Нидерландов. Первого крупного успеха она добилась в 2017 году, завоевав три "золота" на юниорском чемпионате мира.

На взрослом уровне 23-летняя конькобежка трижды побеждала на ЧМ. В 2019-ом Ютта выиграла командный спринт. Через год она стала лучшей на дистанции 1000 метров и вновь в командном спринте.

Лердам в этом году выступила на Олимпиаде-2022 в Пекине. Она завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 метров.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1988659-konkobezhka-lerdam-opublikovala-foto-v-shikarnom-plate/