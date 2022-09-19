Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала откровенную фотографию

Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала откровенную фотографию в своих социальных сетях, передает NUR.KZ.

25-летняя фигуристка выложила в Instagram снимок, на котором прикрывает обнаженную грудь коньками.

"Без комментариев", - подписала фото Туктамышева.

Напомним, Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года в одиночном катании. Также она становилась серебряным призером мирового первенства 2021 года.

Елизавете принадлежит рекорд по числу участий в чемпионатах России (14 раз). Несмотря на это Туктамышева ни разу в карьере не выступала на зимних Олимпийских играх.

На Instagram-аккаунт российской фигуристки подписаны свыше 350 тыс. пользователей. Елизавета часто делится снимками с отдыха и тренировок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1988557-figuristka-elizaveta-tuktamysheva-opublikovala-otkrovennuyu-fotografiyu/