Дзюдоистка Дарья Билодид предстала в шикарном образе

Дарья Билодид. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Украинская спортсменка, двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид на своей странице в Instagram поделилась яркими фотографиями из Испании, передает NUR.KZ.

На кадрах 21-летняя девушка предстала шикарном образе.

Дарья Билодид дважды побеждала на чемпионате мира. Впервые она завоевала золотую медаль в 17-летнем возрасте. Случилось это в 2018-ом году в Баку. Через год в Токио она вновь поднялась на первую ступень пьедестала в рамках мирового первенства.

Также в активе украинской дзюдоистки победа на чемпионате Европы-2017. На ЧЕ-2021 она финишировала на втором месте.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Билодид завоевала бронзовую медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1987698-dzyudoistka-darya-bilodid-predstala-v-shikarnom-obraze/