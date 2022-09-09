Тхэквондистка Жансель Дениз прогулялась по Парижу

Жансель Дениз. Фото: instagram.com/cdtkd/

Серебряный призер Азиатских игр 2018 года по тхэквондо казахстанка Жансель Дениз опубликовала новые снимки на своей странице в социальных сетях, передает NUR.KZ.

31-летняя спортсменка показала фотографии, сделанные в Париже. Жансель посетила Эйфелеву башню, Лувр и другие достопримечательности столицы Франции.

Напомним, что Жансель Дениз является серебряным призером летней Универсиады-2017 в Тайбэе (Тайвань) и Азиатских игр-2018 в Джакарте (Индонезия). Также на ее счету бронза Исламских игр солидарности-2021 в Конье (Турция).

Жансель Дениз дважды представляла Казахстан на Олимпийских играх (2016, 2020). На Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Жансель заняла 11-е место, в Токио (Япония) она показала девятый результат.

Выступает Жансель Дениз в весовой категории до 73 кг. В текущем сезоне казахстанская тхэквондистка выиграла золото на Кубке Президента в Тегеране (Иран).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1987064-thekvondistka-zhansel-deniz-progulyalas-po-parizhu/