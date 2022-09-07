"Лето продолжается для меня": теннисистка Софья Жук показала фото в купальнике

Софья Жук. Фото: instagram.com/sofya_zhuk/

Победительница шести турниров ITF, российская теннисистка Софья Жук на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографии в купальнике, передает NUR.KZ.

22-летняя спортсменка поделилась снимками с отдыха в Майами (штат Флорида, США).

"Лето продолжается для меня", - подписала пост в Instagram Софья.

На счету российской теннисистки шесть титулов ITF в одиночном разряде. Также Софья выиграла юниорский "Уимблдон" в 2015 году. Была четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

Софья начала заниматься теннисом в пять лет. Ее любимое покрытие - трава. За свою карьеру 22-летняя россиянка заработала почти 400 тысяч долларов призовых.

В 2020 году из-за травмы Софья Жук завершила профессиональную карьеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1986658-leto-prodolzhaetsya-dlya-menya-tennisistka-sofya-zhuk-pokazala-foto-v-kupalnike/