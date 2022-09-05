"В Париже все еще лето": теннисистка Хлоэ Паке опубликовала фото в купальнике

Хлоэ Паке. Фото: instagram.com/chlopaquet/

Профессиональная французская теннисистка Хлоэ Паке (111-я ракетка мира) выложила фотографию в купальнике на своей странице в социальных сетях, передает NUR.KZ.

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«В Париже все еще лето», - подписала снимок в Instagram Паке.

Напомним, что 28-летняя теннисистка вернулась в Париж после того, как не сумела выйти в основную сетку US Open.

В финале квалификации Хлоэ проиграла представительнице Чехии Линде Фрухфиртовой со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

В мировом рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) Паке занимает 111-е место.

За свою карьеру Хлоэ выиграла семь турниров серии ITF (шесть в одиночном разряде и один - в парном).

Живет и тренируется Паке в Париже. Ее любимый футбольный клуб - ПСЖ. В свободное время она любит смотреть сериалы и шоппинг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1986225-v-parizhe-vse-esche-leto-tennisistka-hloe-pake-opublikovala-foto-v-kupalnike/