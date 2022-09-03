Джорджина Родригес посетила Венецианский кинофестиваль

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Невеста португальского футболиста "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес посетила 79-й Венецианский кинофестиваль, передает NUR.KZ.

Избранница 36-летнего футболиста поделилась кадрами с красной дорожки Венецианского международного кинофестиваля на своей странице в Instagram.

"79-й Венецианский кинофестиваль и моя 4-я красная дорожка", - подписала пост Джорджина.

Напомним, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес начали встречаться в 2016 году. Годом позже испанская модель родила футболисту дочку, которую назвали Алана-Мартина.

На Instagram-страницу Джорджины подписаны свыше 39 миллионов пользователей. Родригес частенько появляется на различных светских мероприятиях.

Главный приоритет для Джорджины - это семья. Она отлично ладит с мамой Криштиану и его детьми от суррогатных матерей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1986047-dzhordzhina-rodriges-posetila-venetsianskiy-kinofestival/