Таеквондистка Жансель Дениз поделилась воспоминаниями с отдыха

Жансель Дениз. Фото: instagram.com/cdtkd/

Представительница команды Казахстана по таеквондо, обладательница серебряной медали Азиады-2018 Жансель Дениз на своей странице в Instagram опубликовали моменты своего отдыха, передает NUR.KZ.

30-летняя спортсменка провела небольшой отпуск в курортном городе Чешме (Турция).

Дениз родилась в Казахстане. Однако, когда ей было шесть лет, семья переехала в Турцию. За эту страну она добилась немалых успехов. Жансель неоднократно побеждала на внутренних чемпионатах, завоевывала медали на турнире Austrian Open и других международных соревнованиях.

За Казахстан Дениз начала выступать перед Олимпиадой-2016. В Рио она выходила на даянг уже под флагом нашей страны. После этого ей удалось стать второй на Универсиаде и Азиатских играх-2018. В данный момент она является одним из лидеров казахстанской команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1984723-taekvondistka-zhansel-deniz-podelilas-vospominaniyami-s-otdyha/