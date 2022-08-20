Легкоатлетка Надежда Дубовицкая показала фото в купальнике

Надежда Дубовицкая. Фото: instagram.com/dubovitskaya_nadya

Бронзовый призер чемпионата мира-2022 по легкой атлетике в помещении Надежда Дубовицкая на своей странице в социальных сетях показала снимок в купальнике, передает NUR.KZ.

На фото 24-летняя казахстанская спортсменка позирует в черном купальнике от Adidas.

"Летнее время. Единственный день в сезоне, когда удалось покупаться. Впереди еще два старта", - подписала пост в Instagram Дубовицкая.

Надежда Дубовицкая является одним из лидеров команды Казахстана по легкой атлетике. Она специализируется на прыжках в высоту.

Надежда становилась призером чемпионатов мира и Азии в помещении, Азиатских игр. Ей принадлежат несколько рекордов Азии в прыжках в высоту.

Дубовицкая представляет клуб Altay Athletics. На Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) Надежда заняла 28-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1984095-legkoatletka-nadezhda-dubovitskaya-pokazala-foto-v-kupalnike/