Легкоатлетка Жанна Мамажанова поделилась фотографиями из Лос-Анджелеса

Жанна Мамажанова. Фото: instagram.com/zhanmamazhan/

Казахстанская легкоатлетка Жанна Мамажанова на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографии с отдыха в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), передает NUR.KZ.

28-летняя спортсменка побывала на популярных пляжах Лос-Анджелеса.

"По мне единственное, что можно сделать и посмотреть в Лос-Анджелесе - это знаменитые километровые пляжи. И все. Город очень огромный. Красивые закаты, погода всегда теплая, но вечерами прохладно. Много бездомных, и дорогой город в плане продуктов, заведений, проезда и аренды. Поэтому сюда только загорать", - подписала пост в Instagram Мамажанова.

Напомним, что Жанна Мамажанова бегает на длинные дистанции. Родилась она 26 января 1994 года в городе Семей. Замужем за французского триатлониста Марко Тури.

Жанна побеждала в марафонах в Вене (2021) и Роттердаме (2022 год). Также она участвовала на летней Олимпиаде-2020 в Токио, заняв 46 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1983421-legkoatletka-zhanna-mamazhanova-podelilas-fotografiyami-iz-los-andzhelesa/