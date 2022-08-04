Конор Макгрегор впервые снимется в кино

Конор Макгрегор. Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Известный боец UFC Конор Макгрегор сыграет роль в ремейке классического боевика 1989 года "Дом у дороги", сообщает РБК Спорт со ссылкой на Deadline.

В главной роли в фильме снимется Джейк Джилленхол. Точные подробности о том, кого будет играть Макгрегор, неизвестны, но источники Deadline дали понять, что он будет играть оригинального персонажа, а не себя в этом проекте. Производство картины начнется в августе в Доминиканской Республике.

Напомним, что Макгрегор последний бой провел в прошлом июле против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча закончилась в первом раунде поражением ирландского бойца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1981806-konor-makgregor-vpervye-snimetsya-v-kino/