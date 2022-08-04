"Мое альтер-эго": Евгения Медведева снялась в стильной фотосессии

Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Серебряный призер зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) российская фигуристка Евгения Медведева показала кадры с яркой фотосессии, передает NUR.KZ.

22-летняя фигуристка на своей странице в Instagram опубликовала снимки с новой фотосессии. Евгения предстала в ярком образе: розовое платье, парик, колготки и туфли на высоком каблуке.

"Мое альтер-эго", - подписала пост Медведева.

Напомним, что Медведева является двукратной чемпионкой мира, также она побеждала на чемпионате Европы и России.

В 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) Евгения взяла две серебряные медали (в одиночном и командном соревнованиях).

Евгения активно ведет свои страницы в социальных сетях. В последнее время она часто стала сниматься в ярких фотосессиях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1981771-moe-alter-ego-evgeniya-medvedeva-snyalas-v-stilnoy-fotosessii/