Казахстан завоевал 11 медалей на чемпионате Азии по стендовой стрельбе

Сарсенкуль Рысбекова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала 11 медалей на проходящем в Алматы чемпионате Азии, сообщает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Все они завоеваны в дисциплине "трап".

В личном зачете Сарсенкуль Рысбекова стала третьей. В соревнованиях среди юниоров Максим Бедарев поднялся на вторую ступень пьедестала. Анита Нурланова выиграла "золото". Наргиза Сарманова стала второй, а Анастасия Прилепина - третьей.

В командном зачете среди юниоров наши спортсменки стали чемпионками. В смешанном упражнении "трап\микс" Мария Дмитриенко и Викторя Хасянов отметились "серебром". У юниоров в этом виде программы Анастасия Прилепина и Богдан Конченко стали первыми, а дуэт Мария Мартинкевич/Никита Моисеев завоевали "серебро".

У женщин в командном зачете сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль. Юниоры в свою очередь стали первыми.

Отметим, в соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов мира из 16 стран. Чемпионат Азии продлится до 8 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1981613-kazahstan-zavoeval-11-medaley-na-chempionate-azii-po-stendovoy-strelbe/