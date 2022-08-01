Умер самый титулованный игрок в истории НБА

Билл Расселл. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Самый титулованный игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Билл Расселл скончался в возрасте 88 лет, об этом говорится на странице спортсмена в Twitter.

"Билл Рассел, самый титулованный игрок в истории американского спорта, мирно скончался сегодня в возрасте 88 лет в присутствии своей супруги Джанин", – говорится в публикации.

Расселл был 11-кратным чемпионом NBA, играл на позиции центрового. На протяжении всей карьеры выступал за "Бостон Селтикс". Пять раз его признавали самым ценным игроком NBA, 12 раз Расселл участвовал в матчах всех звезд.

В 2009 году приз, который вручается самому ценному игроку финала НБА, стал называться в его честь.

Экс-президент США Барак Обама в Twitter прокомментировал смерть спортсмена.

"Сегодня мы потеряли гиганта. Как бы высок ни был Билл Расселл, его наследие гораздо выше – и как игрока, и как человека", – написал он.

В прошлом году умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер. Ему было 66 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1981153-umer-samyy-titulovannyy-igrok-v-istorii-nba/