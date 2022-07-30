Легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала фото с пляжа в Майами

Дарья Клишина. Фото: instagram.com/dariaklishina/

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина выложила новое фото в своих социальных сетях, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

31-летняя спортсменка опубликовала фотографию с пляжа в Майами (США).

"Больше люблю открытые купальники, но перед красотой закрытых иногда невозможно устоять. Всем потрясающих выходных!", - подписала пост в Instagram Клишина.

Напомним, что в июне текущего года Дарья впервые стала матерью. У спортсменки родился сын. Роды прошли в Майами, где Клишина проживает уже долгое время.

Отметим, что Дарья Клишина получила травму во время летних Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония). После этого российская легкоатлетка больше не выступала на крупных соревнованиях.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1980990-legkoatletka-darya-klishina-opublikovala-foto-s-plyazha-v-mayami/