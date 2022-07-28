"Ловлю закат": фигуристка Щербакова показала снимки с фотосессии на берегу моря

Анна Щербакова. Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_/

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова выложила новые фотографии на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

18-летняя фигуристка показала снимки с фотосессии на закате на берегу моря. "Ловлю закат солнца", - подписала пост Щербакова.

Напомним, что в Сочи (Россия) Анна выступала в ледовом шоу "Чемпионы". Новый показательный номер ей поставил призер Олимпийских игр Илья Авербух.

Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). В женском одиночном катании она опередила свою соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамато.

Также 18-летняя фигуристка побеждала на чемпионате мира-2021 и трижды становилась чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1980691-lovlyu-zakat-figuristka-scherbakova-pokazala-snimki-s-fotosessii-na-beregu-morya/