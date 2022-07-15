На легенду бокса Джорджа Формана подали в суд за сексуальные домогательства

Джордж Форман. Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Легендарный американский боксер Джордж Форман рассказал, что его пытаются обвинить в сексуальных домогательствах пятидесятилетней давности. Однако экс-чемпион мира по боксу отрицает свою вину, передает TMZ Sports.

Как пишет издание, в сексуальном насилии Формана обвиняют две женщины, чьи отцы работали с ним несколько десятилетий назад. По их словам, боксер подвергал их сексуальному насилию в 1970-х годах.

Однако он заявил, что обвинения абсолютно не соответствуют действительности.

"За последние шесть месяцев две женщины пытались вымогать миллионы долларов у меня и моей семьи. Они ложно утверждают, что я изнасиловал их более 45 лет назад, в 1970-х. Я категорически отрицаю эти обвинения", – заявил Форман.

Отмечается, что женщины требуют выплатить каждой по 12,5 млн долларов.

Боксер подчеркнул, что намерен бороться за свое честное имя.

"Я обратился к адвокатам и намерен разоблачить схему моих обвинителей и защитить себя в суде. Я не ввязываюсь в драки, но и не убегаю от них", – сказал спортсмен.

Ранее голливудскому актеру Кевину Спейси предъявили обвинение в сексуальных домогательствах по четырем пунктам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1978627-na-legendu-boksa-dzhordzha-formana-podali-v-sud-za-seksualnye-domogatelstva/