Netflix снимет документальный сериал про Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham

Стриминговая платформа Netflix снимет документальный сериал о жизни и карьере английского футболиста Дэвида Бекхэма. Над проектом будут работать Фишер Стивенс и Джон Баттсек, передает The Hollywood Reporter.

О том, что Netflix снимет сериал о жизни Бекхэма, стало известно еще три года назад. Однако тогда у проекта еще не было режиссера и продюсера. Теперь платформа сообщила, что режиссером сериала станет Фишер Стивенс. Картина "Бухта", которую он спродюсировал, получила статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Сериал о футболисте будет продюсировать Джон Баттсек, который работал над документальной лентой об актере Марлоне Брандо. К производству проекта также будет привлечена продашкн-студия Бекхэма 99 Studios.

Отмечается, что в сериале будут показаны ранее не публиковавшиеся кадры из личных архивов за последние 40 лет и интервью с Бекхэмом, его семьей и друзьями, а также с ключевыми фигурами его жизни.

Ранее Netflix объявил о втором сезоне сериала "Игра в кальмара".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1978442-netflix-snimet-dokumentalnyy-serial-pro-devida-bekhema/