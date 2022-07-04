Американская файтерша Пейдж Ванзант опубликовала откровенное фото

Пейдж Ванзант. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Известная американская файтерша Пейдж Ванзант у себя в социальных сетях выложила ряд снимков из необычной фотосессии, передает NUR.KZ.

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На фотографиях 28-летняя американская спортсменка позирует в бикини на фоне тропических пейзажей. "Хакуна Матата", - подписала пост в Instagram Ванзант.

Напомним, что не так давно Пейдж Ванзант дебютировала в профессиональном рестлинге.

Ранее она выступала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC и в ММА-промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC).

Пейдж Ванзант одна из самых популярных файтерш в мире. На ее Instagram-аккаунт подписаны свыше 3 млн пользователей. Она часто публикует у себя откровенные снимки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1976867-amerikanskaya-faytersha-peydzh-vanzant-opublikovala-otkrovennoe-foto/