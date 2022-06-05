Пейдж Ванзант дебютировала в профессиональном рестлинге

Пейдж Ванзант. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Бывший боец UFC Пейдж Ванзант официально дебютировала в профессиональном рестлинге в рамках промоушена AEW "Double or Nothing" в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

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Интересно, что параллельно Ванзант продолжит выступать в единоборствах. На 9 июля в Лондоне запланирован второй бой Пейдж в лиге кулачных боев - Bare Knuckle FC.

Напомним, что в этой организации 28-летняя американка дебютировала летом прошлого года. Правда победить тогда ей не удалось - Пейдж решением судей уступила Рейчел Остович.

До этого долгое время Ванзант выступала в UFC. Но до чемпионского титула она не дошла, покинув организацию после поражения от Аманды Рибас в 2020 году.

Пейдж Ванзант активно ведет свою страницу в Instagram. На нее подписаны свыше 3 млн пользователей. Также она запустила собственный сайт, где за платную подписку выкладывает интимные фотографии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1972613-peydzh-vanzant-debyutirovala-v-professionalnom-restlinge/