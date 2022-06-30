Фигуристка Медведева восхитила подписчиков новыми снимками

Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева опубликовала в соцсетях новые снимки со стильной фотосессии, передает NUR.KZ.

22-летняя фигуристка на своей странице в Instagram выложила ряд черно-белых снимков.

На пост отреагировали олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева и актриса Лиза Арзамасова. Обе оставили в комментариях эмодзи с изображением влюбленного лица.

В последнее время Евгения Медведева часто радует своих фанатов разными образами.

Напомним, что Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года (одиночные и командные соревнования). Также она дважды побеждала на чемпионате мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1976436-figuristka-medvedeva-voshitila-podpischikov-novymi-snimkami/