Фигуристка Анна Щербакова посетила Большой театр

Анна Щербакова. Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова побывала на балете, посмотрев "Мастер и Маргариту" в Большом театре в Москве, передает NUR.KZ.

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Об этом 18-летняя российская фигуристка рассказала на своей странице в Instagram.

"Большой театр, "Мастер и Маргарита", прекрасный вечер! Большое спасибо артистам за пережитые эмоции! Вы невероятные!", - подписала пост Щербакова.

Напомним, что Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой-2022 в женском одиночном катании. Также она чемпионка мира и трехкратная чемпионка России.

На Instagram-аккаунт Анны подписаны свыше 750 тысяч пользователей. Щербакова часто публикует у себя фотографии с тренировок и отдыха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1975678-figuristka-anna-scherbakova-posetila-bolshoy-teatr/